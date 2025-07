Palermo, primi colpi ufficiali e occhi su Vergara: Inzaghi aspetta rinforzi mirati

Dopo l’ingaggio di Palumbo in arrivo anche il trequartista tuttofare del Napoli ex Reggiana. Palermo la fantasia di Vergara

Da oggi si apre ufficialmente la finestra delle ufficialità e il Palermo è pronto a concretizzare i primi colpi di mercato. Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero è vicino ad annunciare i tesseramenti di Antonio Palumbo (in arrivo dal Modena per 1,5 milioni più il cartellino di Dario Saric), Tommaso Augello (svincolato dal Cagliari, firmerà un biennale) e Salvatore Elia, per il quale è previsto un investimento da circa 2 milioni con lo Spezia. Per quest’ultimo, l’ufficialità potrebbe slittare di qualche giorno.

Si tratta di operazioni mirate per rinforzare gli esterni e il centrocampo, aree considerate prioritarie dal ds Carlo Osti, come sottolineato ancora da Vannini sul Corriere dello Sport. L’obiettivo è quello di arrivare al ritiro – previsto tra dodici giorni – con una rosa già definita e snella, anche attraverso alcune uscite per alleggerire il monte ingaggi.

Restano da completare alcuni tasselli, soprattutto in difesa dove i nomi di Marcandalli e Giorgini sono i principali obiettivi. Ma tiene banco anche la pista che porta ad Antonio Vergara, classe 2003 di proprietà del Napoli, autore di 5 reti con la Reggiana e già a segno proprio contro il Palermo. Come riportato da Paolo Vannini nell’articolo pubblicato oggi sul Corriere dello Sport, Vergara è un under molto richiesto anche in Serie A, ma l’idea di lavorare con Filippo Inzaghi potrebbe fare la differenza.