Corriere dello Sport: “Asta per Corona. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato estivo accende le manovre della Juve Stabia, che secondo quanto riportato da Riccardo Tofanelli e Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, avrebbe messo nel mirino Kees de Boer, centrocampista olandese classe 1998, conteso anche dal Pescara. La pista è resa più calda dalla conoscenza personale del tecnico Abate, che potrebbe favorire un’operazione in blocco. La linea verde resta centrale nei piani del club campano: si punta forte anche sui difensori Tommaso Pittino (20 anni, Genoa) e Pietro Saio (21, Cavese).

Come riferito ancora da Tofanelli e Boccucci per il Corriere dello Sport, è vicino l’accordo tra Juve Stabia e Venezia per la cessione dell’attaccante Andrea Adorante (25). In uscita anche il difensore Marco Bellich (26), in trattativa avanzata con l’Avellino, che intanto è pronto a ufficializzare altri arrivi: Emmanuel Gyabuaa (23, 42 presenze con l’Atalanta U23), Alessandro Milani (20, dalla Lazio) e Claudio Cassano (21, ex Chicago Fire). Sembra invece ormai definito l’accordo con Andrea Favilli (28), ma il Bari potrebbe tentare l’ultimo rilancio. Sempre l’Avellino, si legge ancora sul Corriere dello Sport, insiste per Lorenzo Simic (29), ex Bari e ora al Maccabi Haifa. Salta invece la trattativa per Diego Demme (33) dell’Hertha Berlino.

Altri affari in corso: Spezia, Entella, Empoli e non solo

Come riporta il Corriere dello Sport, la Virtus Entella segue da vicino Matteo Maggio (23), in uscita dalla Reggiana, ma ha messo gli occhi anche su Francesco Mezzoni (25, Perugia) e Tommaso Fumagalli (25, Cosenza). La Carrarese pensa al ritorno di Ivan Varone (32), già visto in gialloazzurro nel 2029. Gabriele Artistico (22) è invece a un passo dallo Spezia: la Lazio dovrebbe cederlo a titolo definitivo, così come il difensore Giorgio Cittadini (23), ex Atalanta e Frosinone, è vicino a vestire la maglia bianconera.

L’Empoli continua a sondare la pista che porta a Nicola Mosti (27) della Juve Stabia, cresciuto proprio nel vivaio azzurro. Intanto si tratta con il Torino per rinnovare il prestito dell’attaccante Pietro Pellegri (24). Il Mantova ha praticamente definito l’ingaggio del difensore Alessio Castellini (22) dal Catania, mentre il Sudtirol valuta Alessandro Micai (32) come nuovo portiere, in uscita dal Cosenza e seguito anche dal Frosinone.

Il Venezia, che ha riscattato Filip Stankovic (23), potrebbe cederlo all’estero: il Betis Siviglia offre un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Reggiana scatenata, Cesena in fermento

Alla Reggiana è ufficiale l’arrivo di Damiano Basili (21) dalla Pergolettese. Secondo Tofanelli e Boccucci su Corriere dello Sport, sono vicine le chiusure per altri tre innesti: Andrea Bozzolan (21, Milan), Francesco Vallarelli (20, Empoli) e Oumar Conté (18), ex Spal. A un passo anche Massimo Bertagnoli (26, Brescia), mentre dal Sassuolo possono arrivare Giacomo Satalino (26), Justin Kumi (21) e Filippo Missori (21).

Per l’attacco, la Reggiana continua a spingere per Giacomo Corona (21, Palermo), ma il pressing del Pescara è forte. Occhi puntati anche su Andrea Seculin (34, Trapani) e Riccardo Zoia (23, Vis Pesaro).

Il Cesena accelera: dopo la probabile cessione di Jonathan Klinsmann (28) al Parma, i romagnoli si affiderebbero a Demba Thiam (27), seguito dal Monza. Imminenti anche gli arrivi del centrocampista Matteo Guidi (22, ex Pontedera), e degli attaccanti Emanuele Rao (19, Spal) e Pierluca Luciani (23, Messina). In uscita, Luigi Silvestri (32) verso Ravenna, Simone Pieraccini (21) al Catania e Simone Bastoni (28), corteggiato da Avellino, Catanzaro e Monza.