Giornale di Sicilia: “Missione secondo posto, il Palermo ora ci crede”

Un cammino in piena ascesa che ha riacceso l’entusiasmo del popolo rosanero. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i correttivi introdotti da Inzaghi dopo il periodo negativo stanno producendo effetti concreti, riportando il Palermo nelle zone nobili di una classifica che fino a poche settimane fa sembrava essersi pericolosamente allontanata.

Le tre vittorie consecutive contro Carrarese, Empoli e Sampdoria hanno restituito fiducia e slancio a una squadra che ora guarda con decisione alla promozione in Serie A. Secondo l’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo dei rosanero è continuare a rosicchiare punti alle dirette concorrenti e chiudere l’anno solare in una posizione migliore rispetto all’attuale quarto posto, condiviso con Venezia e Modena.

Il dato delle ultime quattro giornate certifica la crescita: dieci punti conquistati, miglior rendimento della Serie B insieme al Venezia e alle spalle soltanto del Frosinone. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia a firma di Salvatore Orifici, la squadra di Alvini ha fatto addirittura meglio con quattro successi consecutivi, volando in vetta, ma il Palermo è riuscito comunque a recuperare terreno su quasi tutte le rivali dirette.

Emblematico il confronto con il Cesena, ora avanti di appena un punto rispetto ai rosanero. Un mese fa il distacco era di quattro lunghezze, segno di un trend nettamente favorevole alla squadra di Inzaghi. Stesso discorso per il Modena, agganciato a quota 29 punti dopo aver interrotto una lunga serie negativa. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nell’ultimo mese il Palermo ha recuperato sei punti ai canarini, ristabilendo un equilibrio nelle gerarchie della graduatoria.

Il distacco si è ridotto in maniera sensibile anche rispetto al Monza. Lo 0-3 subito al Barbera sembra ormai lontano: nelle ultime quattro giornate i rosanero hanno rosicchiato cinque punti ai brianzoli, sette considerando le ultime tre partite. Ora la squadra di Bianco è seconda a quota 31, con appena due lunghezze di vantaggio. Un segnale chiaro della forza e della continuità ritrovate dal Palermo, come ribadisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Guardando avanti, il calendario sembra offrire nuove opportunità. Avellino in trasferta e Padova al Barbera rappresentano, sulla carta, sfide abbordabili, pur tenendo conto delle insidie della Serie B. Nel frattempo, Monza e Cesena saranno chiamate a confronti più impegnativi, con scontri diretti che inevitabilmente porteranno via punti. Gli ingredienti per chiudere il 2025 nel migliore dei modi ci sono tutti: avvicinarsi alle primissime posizioni è possibile, a patto di continuare a vincere come nelle ultime settimane.