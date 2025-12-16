Corriere dello Sport: “Palermo, un bunker vincente”

Il Palermo guarda con fiducia alle ultime gare del girone di andata e lo fa partendo da una certezza: la solidità difensiva. Come analizza Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i rosanero sono pienamente inseriti nella corsa per la promozione diretta grazie a tre successi consecutivi e a una struttura che, giornata dopo giornata, si mostra sempre più affidabile.

La vittoria contro la Sampdoria ha lasciato in dote molto più dei tre punti. Secondo quanto sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha centrato il terzo successo interno consecutivo e, soprattutto, il terzo clean sheet di fila al “Barbera”, un dato che certifica una tendenza ormai consolidata. Un evento che si era già verificato nella fase iniziale del campionato, quando i rosanero riuscirono a non subire gol in casa contro Frosinone, Bari e Venezia.

Per Inzaghi, come evidenzia il Corriere dello Sport a firma di Antonio La Rosa, la vera soddisfazione è aver trasformato la solidità casalinga in un’abitudine. I numeri parlano chiaro: sei clean sheet interni, primato del campionato di Serie B condiviso con la Juve Stabia. In totale, le partite senza reti al passivo salgono a otto considerando anche lo 0-0 di Coppa Italia a Cremona e il 2-0 esterno contro il Sudtirol, unica gara lontano da Palermo chiusa senza subire gol.

Il dato interno, però, si scontra con una vulnerabilità ancora evidente in trasferta. Come rimarca Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo incassa gol da sei gare consecutive fuori casa e la prossima sfida sul campo dell’Avellino rappresenta anche un banco di prova per invertire questo trend. Resta comunque un dato complessivo di grande rilievo: con 11 reti subite, i rosanero vantano insieme al Modena la miglior difesa del torneo.

Il salto di qualità è evidente rispetto alla passata stagione. Inzaghi ha lavorato sugli automatismi, ridisegnando un assetto difensivo più compatto e organizzato, distante dalle fragilità che avevano caratterizzato il Palermo dell’era Dionisi. La crescita passa anche dalle individualità: Joronen trasmette sicurezza tra i pali, mentre il trio Bereszynski-Bani-Ceccaroni offre esperienza e affidabilità, permettendo alla squadra di difendere con ordine e continuità.

Sul fronte ambiente, dopo due giorni di riposo, la squadra è tornata ad allenarsi a Torretta. Al match con la Sampdoria erano presenti 25.512 spettatori, un dato in leggero calo rispetto alle prime gare interne ma comunque significativo. Come conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la media resterebbe di alto livello anche in Serie A, confermando il peso del pubblico rosanero nella corsa verso l’alto.