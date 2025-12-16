Avellino, Biasci guarda al Palermo: «Serve coraggio, è una delle squadre più forti»

Ripartire dal lavoro e dalla voglia di riscatto. È questo il messaggio lanciato da Tommaso Biasci dopo l’ultimo confronto interno della squadra, nonostante una sconfitta che, a suo giudizio, non rispecchia quanto visto in campo.

«Oggi ci siamo confrontati cercando di capire come fare meglio, dobbiamo ripartire dal lavoro e dalla voglia di riscatto. Nonostante la sconfitta secondo me non abbiamo demeritato», ha spiegato l’attaccante, tornando poi subito con la testa al prossimo impegno di campionato.

L’orizzonte è già fissato sulla sfida contro il Palermo, avversario di alto livello in un torneo che non concede margini di distrazione. «Ora arriva il Palermo che è una delle migliori squadre del campionato e dobbiamo scendere in campo con coraggio perché questo torneo è così difficile che tutti possono vincere contro tutti. Ovviamente la speranza è quella di una vittoria con il Palermo, conosciamo la loro forza ma ce la metteremo tutta».

Biasci ha poi chiarito la sua posizione sulle voci di mercato, ribadendo la totale concentrazione sugli obiettivi sportivi. «Non è mai stato un problema, noi siamo concentrati sul campo e sul nostro obiettivo. Io sono un giocatore e penso solo a fare quello che devo, al mercato pensa la società».

Spazio anche agli aspetti tattici e al percorso di crescita della squadra. «Modulo? Siamo pronti a tutte le scelte del mister, siamo allenati per qualsiasi cosa. I primi mesi eravamo più esuberanti, ora stiamo cercando equilibrio. Questa è una categoria complicata, dove le cose cambiano da un momento all’altro. È un percorso che ci deve portare ad arrivare sempre più in alto».

Infine, il ritorno a Catanzaro, una tappa dal forte valore emotivo. «Purtroppo ho colpito la traversa, sarebbe stato bello segnare come è stato bello tornare lì. Gli applausi e l’accoglienza tributata a me e a Sounas mi hanno fatto piacere. Abbiamo davvero scritto la storia lì. Ora vogliamo scriverla ad Avellino».