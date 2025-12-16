Palermo in ansia per Pierozzi

Dopo due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico, il Palermo è tornato al lavoro a Torretta per avviare la preparazione in vista della trasferta di Avellino. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la ripresa degli allenamenti arriva all’indomani del successo ottenuto contro la Sampdoria al Barbera, un risultato che ha rafforzato convinzioni e classifica.

La sfida in Irpinia assume un peso strategico rilevante. Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo di Inzaghi ha imboccato con decisione il percorso della continuità, certificato dalle tre vittorie consecutive che hanno permesso ai rosanero di recuperare terreno e riavvicinarsi sensibilmente alle posizioni di vertice. Il secondo posto, ora distante appena due lunghezze, è un obiettivo concreto, ma richiede ulteriori conferme in termini di maturità e gestione delle gare ad alta intensità.

Sul fronte infermeria restano da monitorare le condizioni di Vasic. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia a firma di Massimiliano Radicini, il centrocampista è rimasto indisponibile contro la Sampdoria a causa di una riacutizzazione del dolore alla spalla sinistra. Il suo recupero verrà valutato giorno dopo giorno, senza forzature, per evitare ricadute che potrebbero comprometterne il rientro a pieno regime.

Attenzione anche alla situazione di Pierozzi, uscito all’intervallo del match con i blucerchiati per un problema muscolare. Inzaghi, nel post gara, ha chiarito che solo gli esami strumentali definiranno l’entità dell’infortunio. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, esiste una concreta possibilità che Pierozzi possa saltare la trasferta di Avellino, che rappresenterebbe la sua prima assenza stagionale.

In ottica scelte, Inzaghi può comunque contare sul rientro di Gyasi. L’esterno è tornato pienamente a disposizione e, grazie alla sua duttilità tattica, rappresenta una risorsa preziosa. La sua candidatura per una maglia da titolare appare solida, soprattutto in caso di forfait di Pierozzi, anche se nello stesso ruolo resta valida l’opzione Diakité, già impiegato nella ripresa contro la Sampdoria.

Intanto, come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, arriva anche un cambio in panchina in Serie B: il Mantova, che il Palermo affronterà alla ripresa del campionato dopo la pausa successiva alla sfida del 27 contro il Padova, ha esonerato Possanzini. Al suo posto è stato chiamato Modesto.