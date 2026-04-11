Palermo, rientro nella notte dopo Frosinone: tifosi in festa al Barbera per la squadra di Inzaghi

Angelo Giambona Aprile 11, 2026
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PALERMO – Non è stata una notte come le altre. Alle 4 del mattino, al rientro della squadra da Frosinone dopo l’1-1 dello Stirpe, ad attendere il Palermo davanti al Renzo Barbera c’era un’accoglienza da brividi.

Decine e decine di tifosi rosanero, rimasti nel piazzale dello stadio dopo aver seguito la partita su un maxi schermo, hanno voluto far sentire alla squadra tutta la loro vicinanza. Cori, applausi e un affetto travolgente hanno accompagnato l’arrivo del gruppo guidato da Filippo Inzaghi.


Un segnale chiaro: la città crede ancora nella promozione. Nonostante le difficoltà e una classifica che impone un finale perfetto, il legame tra squadra e tifosi resta fortissimo.

Il pareggio contro il Frosinone, arrivato nel finale grazie al gol di Ranocchia, ha acceso ulteriormente l’entusiasmo. E la risposta del pubblico, nel cuore della notte, è la dimostrazione di quanto questo gruppo abbia conquistato la propria gente.

Palermo non molla. E i tifosi, ancora una volta, sono pronti a spingere la squadra fino all’ultimo minuto della stagione.

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