Palermo-Reggiana, il Barbera verso il sold out: già 29.421 biglietti staccati
Il “Barbera” si prepara a vivere una serata di grande passione rosanero. In vista dell’esordio stagionale contro la Reggiana, il Palermo F.C. ha comunicato sui propri canali ufficiali che sono già stati venduti 29.421 biglietti per il match di questa sera.
Un dato che certifica ancora una volta l’entusiasmo della piazza, pronta a riempire lo stadio e a spingere la squadra di Inzaghi nel primo impegno del campionato di Serie B 2025/26.
«Siamo a 29.421 per stasera 💥 Che dite? Ce la facciamo a riempirlo tutto? 💗🖤», ha scritto il club su X (ex Twitter), lanciando la sfida ai tifosi per centrare il sold out.
Numeri importanti che fanno eco ai dati già record della campagna abbonamenti e all’atmosfera carica che accompagna la vigilia: per l’esordio casalingo, il “Barbera” si avvia a superare quota 30 mila presenze, con un entusiasmo che non si vedeva da anni.