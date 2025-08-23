L’ultimo acquisto di Marotta è “uno sconosciuto” | I tifosi non l’hanno presa benissimo

Marco Fanfani Agosto 23, 2025
Marotta

Marotta - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Marotta è un maestro nell’andare a scovare il talento.

Beppe Marotta è universalmente riconosciuto come uno dei dirigenti più abili nel panorama calcistico, soprattutto per la sua capacità di scoprire talenti sconosciuti e trasformarli in campioni affermati. La sua carriera è costellata di operazioni intelligenti e intuizioni che hanno permesso ai club da lui guidati di valorizzare giocatori poco noti, trasformandoli in autentiche risorse tecniche ed economiche.

Il segreto del suo successo sta nell’occhio clinico e nella capacità di anticipare i tempi. Marotta non si limita a guardare le prestazioni immediate, ma analizza i margini di crescita, il carattere e il potenziale a lungo termine di un calciatore. Grazie a questa visione, è riuscito a portare in Italia nomi che inizialmente passavano inosservati, costruendo su di loro squadre vincenti e generando plusvalenze decisive per i bilanci societari.

Un altro aspetto che lo distingue è la rete di osservatori e collaboratori di cui si è sempre circondato. Marotta non improvvisa: studia i mercati meno battuti, pesca in campionati periferici e intuisce dove gli altri non vedono opportunità. La sua abilità consiste anche nel capire quando un giocatore è pronto per fare il salto in un contesto competitivo più alto, riducendo così il rischio dell’investimento.

La sua forza risiede nella credibilità che si è costruito negli anni. I giocatori accettano la sua parola, e i club sanno che se Marotta si muove, lo fa con cognizione di causa. Questo mix di intuito, competenza e serietà lo ha reso un maestro nel trasformare sconosciuti in protagonisti, consolidando la sua reputazione come uno dei dirigenti più rispettati e influenti del calcio moderno.

Inter, nuovo obiettivo per il centrocampo

Con Kristjan Asllani destinato al Torino, l’Inter accelera per un innesto in mediana e il nome in cima alla lista è quello di Andy Diouf. Classe 2003, di proprietà del Lens, il francese è stato individuato come il profilo ideale da regalare a Cristian Chivu. Le indiscrezioni di Sportmediaset trovano conferme: i nerazzurri hanno intensificato i contatti con il club transalpino e con l’entourage del calciatore, nella speranza di portarlo presto a Milano.

Il Lens, però, non intende fare sconti e valuta il cartellino del giovane talento attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra importante che riflette la crescita e la considerazione maturata dal centrocampista negli ultimi mesi. Anche il Napoli si era mosso con un’offerta da circa 20 milioni, ma l’Inter sembra ormai vicina all’accordo, pronta a un investimento che guarda al futuro senza rinunciare alla solidità immediata.

Diouf
Diouf – fonte Instagram – ilovepalermocalcio

La strategia di Ausilio tra centrocampo e difesa

La dirigenza interista lavora con fiducia per chiudere l’operazione a stretto giro, consapevole della necessità di ampliare le rotazioni a disposizione di Chivu. Diouf porterebbe dinamismo e fisicità a una mediana che ha bisogno di energie fresche dopo la partenza di Asllani.

Definito il centrocampo, il direttore sportivo Piero Ausilio sposterà poi l’attenzione sulla difesa. L’obiettivo è garantire al tecnico rumeno un rinforzo centrale che possa completare il pacchetto arretrato, consolidando una rosa già competitiva ma che necessita di ulteriori tasselli per affrontare la nuova stagione.

