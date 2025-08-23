Il Napoli si prende l’attaccante rossonero: ora è un esubero per il Milan | La scelta di Conte

Il mercato del Napoli è stato finora sontuoso ma potrebbe arrivare una ciliegina sulla torta soffiata al Milan.

Il Napoli ha rafforzato la propria difesa con l’acquisto del centrale olandese Sam Beukema, prelevato dal Bologna. La sua solidità e i centimetri aggiunti si uniscono a un reparto già ben strutturato, che include Rrahmani e Buongiorno. Inoltre, è arrivato il giovane difensore Luca Marianucci dall’Empoli per circa 9 milioni, un’opzione di qualità per la panchina.

A centrocampo, il grande colpo è l’arrivo a parametro zero di Kevin De Bruyne, fuoriclasse belga svincolato dal Manchester City. La sua capacità di dettare i ritmi di gioco e di creare occasioni renderà l’attacco azzurro ancora più imprevedibile. Un altro rinforzo di spicco nel reparto portieri è Sergej Milinković-Savić, prelevato dal Torino.

Sul fronte offensivo, il Napoli ha puntato sull’estro di Noa Lang, esterno olandese acquistato dal PSV per 25 milioni di euro. Insieme a lui, il reparto è stato completato con l’arrivo della prima punta Lorenzo Lucca, in prestito con obbligo di riscatto dall’Udinese.

Per la fascia sinistra è stato ingaggiato Miguel Gutiérrez dal Girona per circa 18 milioni di euro. Il terzino spagnolo, con le sue capacità offensive, offrirà nuove soluzioni tattiche, rendendo il Napoli ancora più pericoloso sulle fasce.

Brutto infortunio per Lukaku

Romelu Lukaku ha subito un grave infortunio muscolare durante un’amichevole contro l’Olympiacos. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, un problema che lo costringerà a uno stop forzato di diversi mesi.

Il centravanti belga ha optato per una terapia conservativa, rifiutando l’opzione chirurgica. Questa decisione lo terrà fuori dal campo almeno fino a fine novembre o inizio dicembre. L’infortunio ha costretto il Napoli a escluderlo dalla lista Champions League e a tornare sul mercato per trovare un sostituto che possa colmare il vuoto lasciato in attacco.

Duello tra Milan e Napoli

Nonostante il Milan fosse inizialmente interessato a Rasmus Højlund per rinforzare il proprio attacco, ha virato su un altro obiettivo. I rossoneri hanno infatti trovato un accordo con il Bayer Leverkusen per Victor Boniface, che arriva in prestito con diritto di riscatto. La cifra complessiva dell’operazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Con il Milan fuori dai giochi, il Napoli ha ora il campo libero per Højlund, considerato il sostituto ideale per l’infortunato Lukaku. Il club partenopeo sta valutando un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per il giovane danese del Manchester United, il quale ritroverebbe l’ex compagno Scott McTominay, ora in maglia azzurra.