Tuttosport: “Palermo-Reggiana, le probabili formazioni”

Secondo quanto riportato da Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo di Inzaghi si prepara a debuttare in campionato davanti a un “Barbera” pronto a superare quota 30 mila spettatori. I rosanero cercano subito una partenza convincente dopo l’estate di entusiasmo e il mercato che ha portato innesti di livello. Confermato il 3-4-2-1 con Pohjanpalo riferimento centrale e il tandem Gyasi-Brunori alle sue spalle, mentre in panchina ci saranno i nuovi arrivati Joronen e Veroli. La Reggiana di Dionigi risponde con Gondo supportato da Portanova e Tavsan, nel tentativo di mettere subito alla prova la corazzata rosanero.

Palermo (3-4-2-1)

Bardi; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

Panchina: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 29 Peda, 15 Nicolosi, 18 Avena, 14 Vasic, 28 Blin, 72 Veroli, 86 Brutto, 5 Palumbo, 31 Corona, 21 Le Douaron.

Indisponibili: Di Francesco, Gomes, Gomis, Magnani.

Squalificati: nessuno.

Reggiana (3-4-2-1)

Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras; Portanova, Tavsan; Gondo.

Allenatore: Dionigi

Panchina: 12 Seculin, 22 Enza, 4 Rozzio, 13 Meroni, 14 Quaranta, 3 Bozzolan, 19 Basili, 44 Mendicino, 6 Vallarelli, 5 Stulac, 9 Novakovich, 98 Cavaliere, 91 Conté.

Indisponibili: Girma, Sampirisi, Urso.

Squalificati: nessuno.