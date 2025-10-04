Primavera, il Palermo cade a Pescara: 2-0 il finale
Ancora una sconfitta per il Palermo Primavera, che non riesce a invertire la rotta in questo avvio di stagione. La squadra allenata da Cristiano Del Grosso è stata battuta per 2-0 dal Pescara nella gara valida per la 4ª giornata del Campionato Primavera 2.
Gli abruzzesi hanno sbloccato il risultato al 27′ con D’Arcangelo, chiudendo poi il match nel recupero con il gol di Cioffi (91′).
Un passo falso che lascia i giovani rosanero fermi in fondo alla classifica, con la necessità di reagire già nel prossimo turno per ritrovare fiducia e punti.