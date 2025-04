Palermo, prima per Bovo: amichevole tra Primavera e Under 17. C’è anche Santana

Primo giorno da allenatore della Primavera del Palermo per Cesare Bovo, che ha diretto oggi un’amichevole in famiglia tra la sua nuova squadra e gli Under 17 sul campo di Carini. Un test utile per iniziare a conoscere il gruppo e impostare il lavoro in vista delle prossime settimane.

Secondo quanto raccolto da Ilovepalermocalcio.com, ad assistere alla sfida erano presenti anche il responsabile del settore giovanile Francesco Farina e l’ex calciatore rosanero Mario Santana. Un’occasione per osservare da vicino i giovani del vivaio e dare ufficialmente il via al nuovo corso guidato da Bovo.