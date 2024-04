Palermo, porta sempre aperta: già presi 47 gol. Mai così male nei campionati cadetti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui troppi gol incassati dalla difesa del Palermo.

Lecco, Feralpisalò, Palermo. È questa la classifica delle difese peggiori del campionato di Serie B. Al terzo posto, con 47 gol subiti, c’è la squadra di Mignani che dovrà per forza di cose arginare questa emorragia che non sembra conoscere fine. Lecco e Feralpisalò, tra l’altro, oltre ad essere le peggiori difese del campionato sono anche le ultime due squadre della classifica, a dimostrazione che il fatto di incassare così tanti gol non porta a nulla di buono, anzi.

Le ambizioni del Palermo, infatti, si sono scontrate con questa problematica che anche contro la Sampdoria non ha trovato soluzione, chiaramente non per colpe di un allenatore arrivato da sole 48 ore. Già contro il Cosenza, tuttavia, si potrebbero notare degli accorgimenti tattici volti a frenare un trend che vede il Palermo incassare gol ad una media impressionante: 9 gol nelle ultime tre partite, addirittura 18 nelle ultime 7.

In casa 8 reti subite nelle ultime tre partite per un totale di 23 gol che vogliono anche dire record negativo assoluto in tutta la storia del Palermo in Serie B. Mai, infatti, il Palermo aveva subito così tante reti al Barbera nelle gare casalinghe a sei giornate dalla fine del torneo. Un record negativo che è stato superato solamente nella stagione 2016/17 quando il Palermo però giocava in Serie A e, naturalmente, in quella stagione retrocedette in cadetteria: quell’anno, a sei partite dalla fine, i rosanero avevano incassato 29 reti dinanzi al proprio pubblico, contro i 23 di questa stagione.

