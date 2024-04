Migliaccio: «A Palermo ho rivisto i miei “fratelli”. Quella mia era una squadra di uomini veri»

L’ex rosanero Giulio Migliaccio è stato intervistato da Massimiliano Radicini per “Il Giornale di Sicilia” esprimendosi sulla rimpatriata in occasione

Che gliene pare del nuovo centro sportivo e del progetto del CFG? «Sono state 48 ore di emozioni, ho rivisto i miei “fratelli”, perché in quella squadra lì non eravamo solo compagni. Era un gruppo fatto di uomini veri disposti a sacrificarsi l’uno per l’altro. Poi, rivedere la mia tifoseria è stato un qualcosa di emozionante. Il nuovo centro sportivo alla lunga porterà anche qualche punto in più, faccio i complimenti per il lavoro che stanno facendo tutti. Ringrazio anche la società per avermi riportato qui».