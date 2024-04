Migliaccio: «Palermo è una città che merita di stare in A. Ai play-off sarà protagonista»

L’ex rosanero Giulio Migliaccio è stato intervistato da Massimiliano Radicini per “Il Giornale di Sicilia” esprimendosi sul Palermo e su Mignani.

Migliaccio, che impressione le ha fatto la formazione di Mignani? «Il Palermo è una buona squadra, soprattutto con delle buone individualità per la categoria. Bisogna dare un po’di tempo al nuovo tecnico per rimettere un po’ d’ordine, rimettere un po’ le cose a posto, però è una squadra che per me si riprenderà. Ho visto tante partite dei rosanero, ma in quella di domenica era lampante come il cambio di allenatore abbia inciso. È stato un bene che questo periodo negativo sia capitato a sette-otto giornate dalla fine, in modo tale che il Palermo possa recuperare quell’entusiasmo, forza e fiducia che poi possa dargli slancio»

Che tipo di finale di stagione si riesce ad immaginare per il Palermo?

«Il Palermo può e deve avere un ruolo di primissimo piano ai play-off, vedo una squadra comunque che può giocarseli alla grande anche se ci sono anche altre formazioni attrezzate. Il pubblico può avere un effetto determinante e decisivo come è sempre stato. Palermo è una città che merita di stare in A»