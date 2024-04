Palermo, corsa e fantasia sulla trequarti. Nuova «vita» per Di Francesco

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Di Francesco e il suo nuovo ruolo.

La sua posizione in campo contro la Sampdoria è stata una delle novità tattiche di Mignani: un po’ trequartista e un po’ mezzala, in discontinuità con il ruolo di esterno sinistro che Di Francesco aveva ricoperto con Corini, tanto nel 4-3-3 quanto nel 4-2-3-1; l’adattamento alle richieste del nuovo tecnico sarà graduale, ma l’ex Lecce ha esperienza e senso tattico necessari per trovare la quadra nel minor tempo possibile.

La sua prova con i blucerchiati è stata all’insegna di creatività e sacrificio, alternando ripartenze veloci a giocate poco lucide. L’alternanza tra trequarti e mezzala si è resa necessaria per le tante assenze a centrocampo, ma con i rientri di Gomes e Coulibaly il numero 17 andrà a piazzarsi stabilmente alle spalle delle due punte: non è inoltre da escludere che mantenga questo ruolo anche con il rientro di Ranocchia, che dal canto suo potrebbe spostarsi in regia dopo aver incantato da trequartista a febbraio con 4 gol e un assist. Collocandosi in posizione centrale con Brunori e Mancuso davanti, Di Francesco sarà chiamato a dare qualcosa in più in termini di fantasia.