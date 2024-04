Corriere dello Sport: “Serie B, il Bari trema. Ecco il calendario delle “pericolanti”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla serie B e sulle squadre che rischiano.

Uno strano scherzo del destino. Arrivato a Bari per rilanciare le ambizioni dei Galletti in evidente difficoltà e non a caso alla terza gestione tecnica stagionale dopo Michele Mignani (esonerato dopo la 9ª e ora al Palermo) e Pasquale Marino (via dopo la 23ª), uno specialista in miracolosi recuperi come Beppe Iachini deve immergersi in una realtà che non aveva neppure osato immaginare. In piena lotta per scongiurare i playout, l’allenatore marchigiano non può permettersi di tremare alla vigilia di una trasferta che invece ha tutti i presupposti per peggiorare lo scenario e far battere forte il cuore biancorosso.

CRASH TEST COMO. La corazzata Como è la squadra del momento nonché il peggiore rivale che potesse capitare sulla strada dei pugliesi, ostinato com’è ad agguantare quella promozione diretta alle spalle del Parma, ormai solo 5 punti più su in classifica al 1º posto. La flessione di Pecchia, inattesa e comprensibile dopo il lungo dominio dei ducali, ha moltiplicato le energie delle inseguitrici, principalmente quelle della compagine lariana. Passata da Moreno Longo a Fabregas e poi a Roberts, la formazione lombarda marcia come un rullo compressore verso l’obiettivo, complice il blitz di Gabrielloni e compagni al “Ceravolo” di Catanzaro che ha ridimensionato non spento anche i sogni di gloria della matricola calabrese guidata da Vivarini.