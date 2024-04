Corriere dello Sport: “Manfredi-Ferrero. Slitta l’intesa per la Samp”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla Sampdoria e sull’intesa tra Ferrero e Manfredi slittata.

Bisognerà aspettare fino al 28 maggio per scrivere la parola fine sulla vertenza tra Matteo Manfredi e Massimo Ferrero sul passaggio di proprietà della Sampdoria, sarà la data in cui si andrà a siglare l’accordo tombale che permetterà di voltare definitivamente pagina. Appuntamento ieri mattina presso il Tribunale di Milano dove si attendeva la firma di un accordo che di fatto era soltanto da ratificare dopo i contatti avuti tra le parti nelle ultime settimane. Invece c’è stato un passo indietro da parte della vecchia proprietà che ha messo nuovamente in discussione la tempistica della rateizzazione dei pagamenti da ricevere.

Tutto rinviato, quindi. Una situazione che ha ‘costretto’ la giudice Daniela Marconi, anche con un pizzico di disappunto, a rinviare l’udienza al 28 maggio. E quel giorno si dovrà arrivare definitivamente ad una soluzione. Bisognerà ancora aspettare ma è stato ritirato il procedimento di sequestro delle azioni del club, un passaggio importante per il presidente Manfredi che dunque non sarà più sottoposto a questa spada di Damocle che avrebbe potuto creare problemi sotto diversi punti di vista anche in prospettiva pensando magari all’ingresso di nuovi soci. Adesso la Samp si è ‘liberata’ da questo ipotetico vincolo e attende il 28 maggio per concludere definitivamente questa situazione e chiudere col passato.

TRATTATIVA. Nelle prossime settimane dunque i legali delle rispettive parti andranno a lavorare per rifinire tutti i dettagli e trovare un’altra intesa sulle tempistiche di pagamento. «Massima serenità», è stato il commento del patron Manfredi, accompagnato dall’avvocato Francesco De Gennaro e dal team dello studio milanese Dla Piper. La vecchia proprietà era rappresentata dal trustee Gianluca Vidal e dall’avvocato Pieremilio Sammarco.