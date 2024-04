Gazzetta del Sud: “Il Cosenza nelle mani forti di Micai. Sarà uno dei tanti ex della sfida al Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” si sofferma sulla sfida tra Cosenza e Palermo e sul portiere Micai, uno dei tanti ex della gara.

Cinque reti incassate nelle ultime tre partite. Ora Alessandro Micai vuole tornare a sbarrare la sua porta. Il portiere mantovano a Piacenza è risultato determinante. Sul punto conquistato dal Cosenza ci sono i suoi guanti. In particolare, la parata su Compagnon, a mano aperta, ha evitato la terza sconfitta consecutiva per i silani.

Un intervento molto complicato nel quale il numero uno rossoblù è tornato ad esibire tutta la sua bravura, mantenendo il polso fermo e scongiurando in questo modo il pericolo che la palla finisse in rete. Insomma, se la squadra rossoblù ha portato in dote un prezioso punto nell’economia della corsa salvezza, gran parte del merito va a scritto proprio a lui.

L’estremo difensore era terminato nell’occhio del ciclone nella sfida contro la Ternana quando non è riuscito ad intervenire sul tiro da fuori di Pereiro. Una conclusione sulla quale si è mosso in ritardo, anche a causa del gran numero di persone che gli hanno coperto la visuale. Nell’arco del campionato però si ricordano soprattutto i suoi interventi prodigiosi. Per Micai, tuttavia, in questo finale di stagione è arrivato il momento di abbassare la saracinesca. Cosa che gli è capitata soltanto una volta nelle ultime dieci partite, nella sfida contro il Cittadella del 9 marzo scorso. Prima di allora aveva timbrato 8 clean sheet in 28 partite. Tanti quanti ne aveva maturato un anno fa soltanto nel girone di ritorno, dopo che a gennaio arrivò in riva al Crati dalla Salernitana.