La Nuova Venezia: “La Lazio offre 8 milioni per Pohjanpalo. I lagunari rischiano di perdere il loro bomber”

L’edizione odierna de “La Nuova Venezia” si sofferma su Pohjanpalo e l’offerta della Lazio per l’attaccante finlandese simbolo del Venezia.

La Lazio è già al lavoro per ridisegnare l’attacco e per il prossimo campionato sta guardando alla Serie B per il ruolo di centravanti. Una delle piste calde è quella che porta prepotentemente a Joel Pohjanpalo, ad oggi il re assoluto del gol in Serie B con il Venezia grazie ai suoi 19 centri. Il direttore sportivo dei biancoazzurri Angelo Fabiani sarebbe pronto ad avviare i contatti in maniera ufficiale con la dirigenza del veneziana. Si parla di una cifra sulla base di 7-8 milioni di euro con il calciatore di Helsinki che firmerebbe con la Lazio un triennale pesantissimo da quasi 2 milioni netti a stagione oltre i consueti bonus.

Pohjanpalo è l’anima e il simbolo di questo Venezia: è il “Doge” di Venezia in queste ultime due stagioni. Non solo per le tante reti segnate, oltre agli assist confezionanti per i compagni, ma per il suo modo di porsi con tutta la piazza. Una storia d’amore infinita per la città e per la maglia che vive e raccoglie in sé tante sfumature proprie di questo sentimento. Perché quello dell’attaccante con Venezia è un rapporto unico. Unico in quanto diverso: intimo, profondo, simbiotico. Il contatto con l’atmosfera della laguna, l’affetto dei tifosi, gli odori delle strade: Joel è così, ama la normalità. La sua normalità è vivere la città, essere, insieme a Gytkjaer e Andersen, l’unico giocatore arancioneroverde a viverci: insomma ormai è l’idolo di tutti e in campo è il migliore.