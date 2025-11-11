Giornale di Sicilia: “Palermo, il digiuno di Pohjanpalo inizia a pesare”

In un momento difficile come quello che sta vivendo il Palermo, l’aspetto che più salta agli occhi è la crescente difficoltà dei rosanero nel rendersi pericolosi in fase offensiva. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, fatta eccezione per la parentesi positiva della vittoria contro il Pescara, la squadra di Inzaghi ha realizzato una sola rete — quella di Segre — nelle altre tre gare giocate contro Modena, Monza e Catanzaro. Un bottino troppo magro per un organico che può contare su giocatori del calibro di Le Douaron, Brunori e soprattutto Pohjanpalo.

Il centravanti finlandese, simbolo dell’attacco rosanero, sta attraversando un periodo di appannamento. Con la gara di Castellammare di Stabia, il suo digiuno è salito a cinque partite consecutive senza gol. L’ultima rete di Pohjanpalo risale al 4 ottobre, nella vittoria contro lo Spezia. Una siccità realizzativa simile si era già verificata a fine della scorsa stagione, quando l’ex Venezia non riuscì a segnare nelle ultime cinque giornate di campionato — sei, se si include il play-off proprio contro la Juve Stabia.

Come ricorda ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nelle ultime cinque apparizioni Pohjanpalo ha fornito un solo assist, quello per Brunori nella gara con il Pescara, troppo poco per un attaccante abituato a trascinare la squadra con gol e prestazioni di spessore.

Convocato dalla Finlandia insieme al portiere Joronen per le sfide con Malta (qualificazioni ai Mondiali) e Andorra (amichevole), in programma giovedì e lunedì, Pohjanpalo cercherà di ritrovare fiducia e ritmo lontano da Palermo. Inzaghi, dal canto suo, spera che il suo bomber torni rigenerato dalla parentesi in nazionale per guidare la riscossa rosanero dopo un periodo opaco sotto porta.