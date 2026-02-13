Giornale di Sicilia: “Palermo verso l’Entella. Segre scalpita, ballottaggio aperto sulla trequarti”

PALERMO – Gestione delle energie e rotazioni mirate. Il Palermo si avvicina alla sfida contro l’Entella con diversi nodi da sciogliere, in uno dei momenti più intensi della stagione. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità è calibrare le scelte dopo la dispendiosa trasferta di Genova e il terreno pesante che ha lasciato qualche strascico fisico.

Il calendario serrato impone riflessioni, ma senza snaturare l’ossatura della squadra. Le decisioni definitive saranno prese soltanto a ridosso del match, valutando attentamente le condizioni dei singoli. L’orientamento, sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è quello di evitare rischi inutili preservando l’equilibrio complessivo del gruppo.

Davanti a Joronen potrebbero esserci novità nella linea arretrata. Ceccaroni, partito dalla panchina nell’ultima uscita, è pronto a riprendersi il posto dal primo minuto sul centrosinistra. Bani viaggia verso la conferma al centro della difesa, mentre resta aperta la questione sul lato destro: Peda è alle prese con un problema fisico accusato in Liguria e la sua presenza è in dubbio. In caso di forfait, Magnani appare leggermente favorito su Bereszynski per completare il reparto.

In mezzo al campo non sono escluse variazioni. Segre spinge per tornare titolare e le sue quotazioni sono in crescita, con la possibilità concreta di partire dall’inizio al posto di Gomes. Ranocchia dovrebbe invece essere confermato in cabina di regia. Sulle corsie esterne si valuta la gestione delle forze: Gyasi rappresenta un’alternativa credibile e potrebbe consentire un turno di riposo a uno tra Pierozzi e Augello.

Qualche incertezza anche sulla trequarti. Il ballottaggio tra Le Douaron e Johnsen è uno dei temi principali della vigilia: il primo offre dinamismo e attacco alla profondità, il secondo maggiore qualità tecnica e imprevedibilità negli ultimi metri. Più definite le altre posizioni offensive, con Palumbo verso la conferma e Pohjanpalo saldo come riferimento avanzato.

Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia come Inzaghi sia chiamato a trovare il giusto equilibrio tra continuità e freschezza atletica. La sensazione è che qualcosa possa cambiare, ma senza stravolgimenti: l’identità resta il punto fermo di un Palermo che vuole continuare a correre.