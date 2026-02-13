Il Secolo: “Entella verso Palermo, Guiu e Dalla Vecchia tornano a disposizione”

Febbraio 13, 2026
Chiappella

CHIAVARI – Un po’ di sole sull’allenamento di Leivi e un gruppo finalmente quasi al completo. L’Entella prepara la trasferta più impegnativa della stagione sul campo del Palermo, terza gara in una settimana dopo la battaglia del “Picco” contro lo Spezia e il match dispendioso di martedì con il Cesena.

Come riporta Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX, quella di ieri è stata di fatto la prima seduta a ranghi completi in vista della sfida del “Barbera”. Una notizia importante per Andrea Chiappella, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con una rosa meno profonda rispetto a quella rosanero, tra infortuni e squalifiche.

Il tecnico ha gestito rotazioni e minutaggi, risparmiando energie in vista della terza partita ravvicinata. Martedì, contro il Cesena, le scelte erano praticamente obbligate soprattutto nel reparto offensivo, dove di fatto c’era un solo cambio disponibile. A Palermo, però, la coperta sarà più lunga.

Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX sottolinea il rientro di Bernat Guiu e Marco Dalla Vecchia, che hanno scontato la squalifica contro i romagnoli. Potrebbe arrivare anche la prima convocazione per il giovane attaccante Davide Pio Stabile, arrivato a gennaio dalla Vis Pesaro.

Cresce inoltre la condizione dell’ex blucerchiato Leonardo Benedetti, ancora in attesa dell’esordio con la maglia biancoceleste e determinato a ritagliarsi almeno uno spezzone al “Barbera”. Non saranno invece disponibili Antonio Boccadamo e Andrea Tiritiello, assenze ormai note nello scacchiere ligure.

Nell’ottica della terza gara in sette giorni, non è escluso che Chiappella possa cambiare qualche pedina, anche se – come evidenzia ancora Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX – le gerarchie sembrano ormai abbastanza definite.

Questa mattina è in programma la rifinitura, poi la partenza per Palermo. I biancocelesti tornano al “Barbera” a quasi quattro anni dall’ultima volta: allora entrambe le squadre militavano in Serie C. Oggi la posta in palio è diversa, ma la voglia di stupire resta intatta.

