Il Secolo: “Il super Palermo non spaventa l’Entella «Corsa per la salvezza, bisogna accelerare»”

CHIAVARI – A guardarla sulla carta sembra una missione impossibile, ma l’Entella che si presenterà al “Barbera” è una squadra diversa rispetto a quella del girone d’andata. Come racconta Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX, i biancocelesti hanno raccolto 9 punti nelle prime 6 gare del ritorno, tre in più rispetto all’andata, mostrando segnali concreti di crescita.

Il mantra di Andrea Chiappella è diventato una linea guida nello spogliatoio: «Continuiamo a ripeterci che quello che abbiamo fatto nel girone d’andata, pur mostrando più cose buone, non è sufficiente. Per arrivare all’obiettivo finale è necessario alzare il livello delle prestazioni e aumentare la velocità di crociera». Parole che, come sottolinea Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX, il gruppo ha recepito, traducendole in atteggiamento e risultati.

Il calendario non è stato benevolo. Dal 10 gennaio Parodi e compagni hanno affrontato Monza, Frosinone e Cesena – squadre in piena corsa per i vertici – oltre alla Juve Stabia in zona playoff. In trasferta sono arrivati due pareggi pesanti, al “Ferraris” contro la Sampdoria e al “Picco” contro lo Spezia, quest’ultimo conquistato in inferiorità numerica per oltre un’ora. Prestazioni che hanno certificato un salto di qualità sotto il profilo della mentalità.

La classifica oggi vede l’Entella prima squadra fuori dalla zona calda. Quel quindicesimo posto che significherebbe salvezza diretta – definito dal presidente Gozzi come la “Champions League” dei liguri – non appare più un miraggio. Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX evidenzia come i progressi siano frutto di adattamento alla categoria e di un mercato mirato, capace di alzare l’asticella.

Chiappella, dopo la sfida con il Cesena, ha ribadito: «Tanti calciatori questa categoria non l’avevano mai affrontata. Il dazio lo abbiamo pagato con qualche incidente di percorso che con più scaltrezza avremmo evitato. La forza dei ragazzi è stata non disunirsi, non demoralizzarsi quando gli episodi ci hanno tolto punti che meritavamo».

Intanto a Leivi si è rivisto il sole e, soprattutto, un gruppo quasi al completo. Come racconta ancora Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX, quella di Palermo sarà la terza tappa di una settimana intensa dopo la battaglia di Spezia e il match dispendioso contro il Cesena. La rosa non ha la profondità di quella rosanero, ma Chiappella ha gestito rotazioni e minutaggi per arrivare al Barbera con una coperta più lunga.