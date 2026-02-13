Giornale di Sicilia: “Palermo-Entella. Prevendita fiacca”

PALERMO – Una prevendita che fatica a decollare. In vista della sfida tra Palermo e Virtus Entella, in programma domani al “Renzo Barbera”, il dato attuale parla di poco più di 6 mila biglietti venduti. Numeri inferiori rispetto agli standard stagionali, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Potrebbe incidere il maltempo, oppure il fatto che la partita cada nel giorno di San Valentino. Sta di fatto che, secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sugli spalti sono attesi circa 22 mila spettatori complessivi, una cifra che include gli abbonati ma che resta lontana dai picchi registrati in altre gare interne.

Il confronto con diverse sfide di questa stagione è inevitabile: in più occasioni il pubblico rosanero ha risposto con numeri ben più significativi. Stavolta, invece, la risposta iniziale appare più tiepida. C’è ancora un giorno e mezzo per incrementare i dati e avvicinarsi a quote più consistenti.

La partita contro l’Entella rappresenta comunque un crocevia importante nella corsa ai vertici. Il Palermo vuole continuare a inseguire il sogno Serie A e sa che il fattore “Barbera” può fare la differenza. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sottolinea proprio questo aspetto: quando lo stadio si accende, diventa un elemento determinante per trascinare i rosanero.

Adesso la palla passa ai tifosi. Il tempo per riempire gli spalti c’è ancora, in una sfida che si annuncia pesante per la classifica e per le ambizioni del Palermo.