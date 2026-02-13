Giornale di Sicilia: “Palermo, ora serve lo sprint: cinque gare per blindare il sogno Serie A”

PALERMO – È il momento di accelerare. Il calendario tende la mano al Palermo e adesso la squadra di Inzaghi è chiamata a sfruttare l’occasione. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, con la sfida contro la Virtus Entella si apre un ciclo di cinque partite teoricamente abbordabili che potrebbe indirizzare in modo deciso la corsa alla Serie A.

Tre di queste gare si giocheranno al “Renzo Barbera”: Entella, Südtirol e Mantova. In trasferta, invece, gli impegni contro Pescara e Carrarese. Un percorso che, sulla carta, vede i rosanero partire con i favori del pronostico. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia evidenzia però come in Serie B non esistano partite semplici e come ogni avversario possa nascondere insidie.

I numeri interni rappresentano la vera forza del Palermo. I rosanero arrivano da sei vittorie consecutive in casa, una striscia che non si registrava da cinquant’anni, dal campionato 1974/75. Un rendimento che ha costruito le basi per una risalita concreta verso le zone alte della classifica.

Proprio contro l’Entella era iniziata la serie di dodici risultati utili consecutivi, culminata con l’1-1 in Liguria che ha dato il via a un percorso di continuità. Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, mantenere questa imbattibilità sarà fondamentale per tentare l’affondo decisivo.

Superato l’ostacolo biancoceleste, al Barbera arriverà il Südtirol, formazione fuori dalla zona playoff ma comunque da affrontare con attenzione. Poi la trasferta di Pescara, attuale fanalino di coda, prima di tornare davanti al pubblico amico contro il Mantova. A chiudere il mini ciclo sarà la Carrarese, gara che potrebbe rivelarsi la più complessa per via delle caratteristiche dell’avversario e delle insidie del terreno sintetico.

L’obiettivo è chiaro: presentarsi agli scontri diretti con un bottino pieno di successi e con una classifica che consenta di giocarsi tutto senza pressioni eccessive. Il calendario offre un’opportunità concreta, ma adesso serve continuità.

Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia lo ribadisce: il Palermo ha il destino nelle proprie mani. Il momento di accelerare è arrivato.