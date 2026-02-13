Giornale di Sicilia: “Palermo, Augello arma in più: il “professore” che fa la differenza”

PALERMO – Il primo centro in maglia rosanero arriva forse nel momento più significativo della stagione. In una gara sporca, intensa, giocata su un campo pesante contro un avversario di spessore, Tommaso Augello ha trovato il gol contro la Sampdoria, la sua ex squadra. Una rete dal peso specifico importante, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Un gol cercato, voluto, maturato dopo settimane in cui il suo contributo offensivo si era già fatto sentire. La marcatura ha premiato la costanza dell’esterno mancino, che nel sistema di Inzaghi non è soltanto un laterale ma un vero e proprio regista aggiunto sulla corsia sinistra.

Secondo quanto sottolinea da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Augello è molto più di un semplice esterno. La sua interpretazione del ruolo lo avvicina spesso a quella di un play laterale, capace di dettare i tempi e di ordinare la costruzione dal basso. Non è raro vederlo prendersi la responsabilità della prima giocata, contribuendo a far uscire la squadra dal pressing con qualità e lucidità.

La prestazione contro la Sampdoria non è stata priva di qualche sbavatura difensiva – in occasione del gol di Begic si è fatto sorprendere su un cross dalla sinistra – ma l’episodio non intacca il giudizio complessivo su una prova di grande spessore. La sua attitudine a scegliere sempre la soluzione più funzionale gli è valsa il soprannome di “professore”, a testimonianza dell’intelligenza calcistica che mette al servizio del gruppo.

I numeri raccontano una continuità significativa: Augello è tra i giocatori più utilizzati della rosa con 24 presenze da titolare in altrettante gare. Come rimarca ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il gol contro la Samp rappresenta un passaggio simbolico nella sua stagione, l’incoronazione di un percorso fatto di affidabilità e leadership tecnica.

Nel Palermo di Inzaghi, Augello è diventato un ingranaggio prezioso. Un esterno moderno, capace di coniugare spinta, qualità e visione di gioco. Un’arma in più sotto porta e, più in generale, un punto di riferimento sulla fascia sinistra.