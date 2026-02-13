Giornale di Sicilia: “Marconi torna al Barbera da avversario. Incrocio carico di ricordi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
ternana palermo 1-1 (36) Marconi

PALERMO – Terzo ex consecutivo sulla strada del Palermo. Dopo Dionisi e Brunori, tocca a Ivan Marconi ritrovare il suo passato rosanero. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, per il difensore sarà il primo ritorno al “Barbera” da avversario dopo la scadenza del contratto nel giugno 2024.

Per lui è attesa un’accoglienza calorosa. In quattro stagioni a Palermo ha collezionato 108 presenze e 4 reti, diventando uno dei protagonisti della promozione del 2022 e un leader silenzioso nello spogliatoio. Anche quando lo spazio si era ridotto in Serie B, la sua presenza era rimasta un riferimento per il gruppo.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ripercorre alcuni momenti simbolici della sua esperienza: il salvataggio in rovesciata nella finale playoff d’andata contro il Padova, l’esultanza dopo il gol al Bari e l’atteggiamento da guida nei finali di gara, quando dalla panchina dispensava indicazioni come un allenatore aggiunto.

Non sono mancati, però, episodi complicati. Sette espulsioni in quattro anni, tra cui il rosso diretto a Como per una gomitata che lasciò i rosanero in inferiorità numerica. Il primo incrocio da ex era arrivato al “Sannazzari” e non fu fortunato: un’incomprensione con Tiritiello spalancò la porta a Palumbo, con Pohjanpalo pronto a firmare l’1-1.

Adesso Ivan Marconi guiderà la retroguardia dell’Entella con l’obiettivo di centrare una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava complicata. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida al Palermo sarà un banco di prova significativo, tra memoria e presente.

Al “Barbera” lo attende una squadra lanciata verso l’alta classifica. Per Marconi sarà una notte speciale, con l’emozione del ritorno e la necessità di fermare quella che resta una delle corazzate del campionato.

