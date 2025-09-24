Gazzetta dello Sport: “Palumbo detta legge. Le pagelle di Udinese-Palermo”
Il Palermo esce dalla Coppa Italia con la consapevolezza di avere una rosa competitiva e tanti giovani di prospettiva. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno giocato una gara coraggiosa, pagando però la maggiore qualità dell’Udinese. Nelle pagelle firmate dal quotidiano milanese, il migliore è Palumbo, entrato nella ripresa con personalità e qualità. Bene anche Peda, autore del gol che ha riacceso l’entusiasmo, mentre Corona ha sprecato troppo sotto porta.
Joronen 5,5
Ne prende tante, ma è in leggero ritardo sul tiro di Zaniolo.
Pierozzi 6
Regge l’urto finché è in campo.
Augello 6
Un retropassaggio pericoloso, poi comincia a spingere.
Peda 7
Corazziere. Gran stacco e gol.
Veroli 5,5
Non sempre attento, subisce la stazza degli avversari.
Gyasi 6
Meno sprint del solito. Poi Inzaghi lo risparmia.
Ranocchia 6
Entra e si infortuna. Muscolare. Pippo spera…
Segre 6,5
Entra e guida l’ultimo assalto con personalità.
Gomes 5,5
Lottatore in mezzo, ma a volte soccombe.
Blin 6
È ancora da A e si difende e combatte contro la fisicità.
Giovane 5
L’omonimo del Verona è sicuramente meglio.
Brunori 5,5
Il suo ingresso non crea scompiglio.
Le Douaron 5,5
Gran palla per Corona, movimento ma non sempre costruttivo.
Vasic 6,5
Guadagna minuti, vince tanti duelli e crea pericoli.
Corona 5,5
Il figlio d’arte di Giorgio se avesse centrato la porta con 4 palle gol in 15’ ci farebbe raccontare un’altra partita. Sbaglia troppo.
All. Inzaghi 6
Gran partenza, 30 minuti di bel calcio. Poi la qualità udinese lo punisce. Ci prova fino alla fine.
Palumbo TOP 7
Il suo ingresso dà un qualcosa in più perché col pallone tra i piedi il re della B detta legge. Suggerimenti di gran qualità.