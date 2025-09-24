Gazzetta dello Sport: “Palumbo detta legge. Le pagelle di Udinese-Palermo”

Il Palermo esce dalla Coppa Italia con la consapevolezza di avere una rosa competitiva e tanti giovani di prospettiva. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno giocato una gara coraggiosa, pagando però la maggiore qualità dell’Udinese. Nelle pagelle firmate dal quotidiano milanese, il migliore è Palumbo, entrato nella ripresa con personalità e qualità. Bene anche Peda, autore del gol che ha riacceso l’entusiasmo, mentre Corona ha sprecato troppo sotto porta.

Joronen 5,5

Ne prende tante, ma è in leggero ritardo sul tiro di Zaniolo.

Pierozzi 6

Regge l’urto finché è in campo.

Augello 6

Un retropassaggio pericoloso, poi comincia a spingere.

Peda 7

Corazziere. Gran stacco e gol.

Veroli 5,5

Non sempre attento, subisce la stazza degli avversari.

Gyasi 6

Meno sprint del solito. Poi Inzaghi lo risparmia.

Ranocchia 6

Entra e si infortuna. Muscolare. Pippo spera…

Segre 6,5

Entra e guida l’ultimo assalto con personalità.

Gomes 5,5

Lottatore in mezzo, ma a volte soccombe.

Blin 6

È ancora da A e si difende e combatte contro la fisicità.

Giovane 5

L’omonimo del Verona è sicuramente meglio.

Brunori 5,5

Il suo ingresso non crea scompiglio.

Le Douaron 5,5

Gran palla per Corona, movimento ma non sempre costruttivo.

Vasic 6,5

Guadagna minuti, vince tanti duelli e crea pericoli.

Corona 5,5

Il figlio d’arte di Giorgio se avesse centrato la porta con 4 palle gol in 15’ ci farebbe raccontare un’altra partita. Sbaglia troppo.

All. Inzaghi 6

Gran partenza, 30 minuti di bel calcio. Poi la qualità udinese lo punisce. Ci prova fino alla fine.

Palumbo TOP 7

Il suo ingresso dà un qualcosa in più perché col pallone tra i piedi il re della B detta legge. Suggerimenti di gran qualità.