Gazzetta dello Sport: “Udinese-Palermo, la moviola. Manca un giallo a Vasic”

Partita corretta, giocata sotto una pioggia battente ma senza episodi particolarmente spinosi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’arbitro Zanotti di Rimini ha gestito con equilibrio la gara, lasciando spesso proseguire l’azione e mantenendo un metro di giudizio uniforme.

Nel complesso la direzione è stata positiva, anche se non sono mancati episodi da rivedere. La Gazzetta dello Sport sottolinea che nel finale l’arbitro ha ignorato un fallo evidente di Solet su Vasic che meritava punizione. Subito dopo lo stesso Vasic ha strattonato Lovric, appena entrato, e avrebbe dovuto essere ammonito: un giallo mancato che resta l’unica vera macchia della prestazione arbitrale.

Corretto invece il cartellino giallo mostrato a Kabasele nel primo tempo per un intervento scomposto da dietro. Qualche contatto al limite è stato lasciato correre, ma senza suscitare proteste da parte dei giocatori.

Zanotti (Arbitro) 6,5 – Giusto il giallo a Kabasele, bene nella gestione dei falli a centrocampo, ma resta l’errore finale sull’episodio Vasic-Lovric.

Di Gioia 6,5 – Buona collaborazione dalla linea laterale.

Di Giacinto 6,5 – Attento e preciso nelle decisioni.