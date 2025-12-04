Giornale di Sicilia: “Palermo, doppia festa a Torretta: rientrano Gomes e Gyasi, Inzaghi premiato”

Nel suo servizio pubblicato sul Giornale di Sicilia, Salvatore Orifici riporta buone notizie dall’infermeria rosanero: Gomes e Gyasi sono tornati ad allenarsi in gruppo e risultano già convocabili per la trasferta di Empoli. Le loro condizioni saranno valutate dallo staff tecnico nelle prossime ore, per capire se potranno partire dall’inizio o essere impiegati a gara in corso, ma – come evidenzia ancora Orifici sul Giornale di Sicilia – il semplice rientro offre a Inzaghi nuove soluzioni in vista di un match particolarmente insidioso.

Nel frattempo, a Torretta, la giornata di ieri ha regalato a Inzaghi un riconoscimento prestigioso: il Paladino d’Oro, assegnato nell’ambito della 45ª edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival–Don Pratelli Award, la più antica rassegna cinematografica sportiva al mondo, ideata nel 1979 da Sandro Ciotti e Vito Maggio. Un contesto celebrativo che, come ricorda ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, ha posto al centro sia la figura del tecnico sia la storia del Palermo.

I premi sono stati consegnati dal presidente della manifestazione, Roberto Oddo, e dalla direttrice artistica Stefania Tschantret: uno al Palermo per i 125 anni di storia, l’altro a Inzaghi per la sua carriera. A ritirare il riconoscimento per il club è stato il direttore operativo Francesco Barresi.

Nel suo intervento, riportato da Orifici sul Giornale di Sicilia, il presidente rosanero Dario Mirri ha espresso grande soddisfazione: «Questo premio è un omaggio alla storia del Palermo e a tutte le persone che, negli anni, ne hanno sostenuto il cammino. Festeggiare i 125 anni del club ricevendo il Paladino d’Oro è un onore che vogliamo condividere con la città e con i tifosi, che con la loro passione ci accompagnano in ogni passo. Ringrazio il Festival per aver riconosciuto il valore di questa tappa della nostra storia e per la sensibilità con cui continua a raccontare, attraverso il cinema, la bellezza dello sport».

Una giornata positiva per ambiente e squadra, conclude Orifici sul Giornale di Sicilia, rafforzata dal ritorno di pedine importanti e dal riconoscimento al lavoro del tecnico rosanero.