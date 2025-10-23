Palermo, nuova rissa in via Spinuzza: agente della Municipale spinto a terra, due giovani denunciati

PALERMO – Ancora tensione nel cuore della movida palermitana. Una violenta rissa è scoppiata nella notte in via Spinuzza, la stessa zona dove, poche settimane fa, ha perso la vita Paolo Taormina, il giovane barman di 20 anni ucciso da un colpo di pistola sparato da Gaetano Maranzano, 28 anni.

Durante l’intervento per sedare la colluttazione, uno degli agenti della polizia municipale è stato scaraventato a terra da un giovane che cercava di fuggire. Fortunatamente, l’agente non ha riportato ferite.

Secondo quanto ricostruito, la rissa è divampata durante i controlli di routine sulla movida: una ventina di ragazzi, tutti di nazionalità straniera, avrebbero iniziato a picchiarsi in strada. All’arrivo delle pattuglie, molti sono scappati tra le vie del centro, ma grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e della polizia di Stato, due giovani sono stati bloccati e identificati.

Si tratta di due cittadini marocchini di 22 e 27 anni, entrambi con precedenti penali, che sono stati denunciati a piede libero per rissa.