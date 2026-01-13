Giornale di Sicilia: “Palermo, Tramoni resta il primo obiettivo: pista complessa ma ancora aperta”

Spostando il focus sul reparto avanzato, il nome in cima alla lista delle priorità del Palermo resta quello di Tramoni. Il club rosanero continua a monitorare con attenzione il fantasista francese, anche se le ultime settimane hanno inevitabilmente complicato il percorso. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le prestazioni di alto livello offerte dal giocatore e il ruolo centrale che ricopre nel progetto tecnico del Pisa hanno ridotto sensibilmente i margini di manovra.

Il tecnico dei toscani, Gilardino, sta infatti lavorando per blindare Tramoni e convincerlo a restare in nerazzurro, considerandolo un elemento chiave del proprio sistema di gioco. Una posizione chiara, che rende la trattativa articolata ma non chiusa. Secondo quanto scrive Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, la pista Tramoni non è affatto tramontata e molto dipenderà dalla volontà dello stesso calciatore.

In parallelo, il Palermo continua a lavorare su soluzioni alternative. Restano cerchiati in rosso sul taccuino del direttore sportivo Osti i nomi di Johnson della Cremonese e di Pierini del Sassuolo, due profili diversi ma ritenuti ugualmente funzionali alle esigenze di Inzaghi. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le loro quotazioni non sono mai realmente scese e potrebbero tornare a salire in maniera significativa qualora la trattativa per Tramoni dovesse chiudersi definitivamente.

In questo contesto non mancano suggestioni e voci di contorno. Tra queste, va al momento archiviata l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Sicilia di Vazquez, attualmente alla Cremonese. Il nome dell’italo-argentino ha iniziato a circolare dopo la pubblicazione sui social di un video celebrativo delle sue giocate con la maglia del Palermo, ma allo stato attuale non risultano contatti concreti né sviluppi in questa direzione, come precisa Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

