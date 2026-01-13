Giornale di Sicilia: “Palermo, possibile uscita in difesa: Diakité nel mirino di più club”
In uscita, qualora dovesse concretizzarsi il ritorno di Magnani, resta aperta la situazione legata a Diakité. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore rosanero continua a essere seguito con attenzione da Avellino e Juve Stabia, entrambe in pressing nelle ultime settimane.
L’interesse per Diakité, come scrive Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, non si limita però al panorama cadetto. Sul giocatore, infatti, si registra anche l’attenzione di due club di Ligue 2, la seconda serie francese.
Uno scenario che potrebbe intrecciarsi con le valutazioni in corso sul fronte difensivo. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’eventuale rientro di Magnani aprirebbe automaticamente nuove riflessioni sulle uscite e sugli equilibri del reparto.
Una situazione fluida, destinata a evolversi nelle prossime settimane, che il Palermo monitora con attenzione, come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.