Giornale di Sicilia: “Palermo, il ritorno di Magnani si avvicina”

Il mercato del Palermo entra in una fase sempre più operativa. Il club rosanero ha iniziato a imprimere un’accelerazione concreta alle principali trattative avviate nelle scorse settimane, con un obiettivo chiaro: consegnare a Filippo Inzaghi un organico più profondo, competitivo e coerente con le ambizioni di vertice della società. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attenzione della dirigenza resta focalizzata in particolare sul reparto offensivo, considerato una priorità strategica di questa finestra di mercato.

Procedendo con ordine, però, le prime novità rilevanti arrivano dal pacchetto arretrato. Nelle ultime ore, infatti, è iniziato a filtrare un cauto ma tangibile ottimismo sulla possibilità di un ritorno di Magnani in rosanero. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, il difensore centrale classe 1995, attualmente in prestito secco alla Reggiana, è un profilo che lo staff tecnico e la dirigenza palermitana conoscono bene e considerano ancora pienamente funzionale al progetto.

Magnani, fermo ai box per un lieve problema fisico, potrebbe rappresentare un innesto di assoluto valore per una difesa che, già oggi, è la più solida del campionato. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il suo rientro al Palermo appare un’ipotesi sempre meno remota, pur in assenza di una data precisa.

La percezione, infatti, è che nell’arco di una decina di giorni la situazione possa evolvere positivamente. Un margine temporale che potrebbe consentire alla società di viale del Fante di valutare sviluppi concreti e offrire a Inzaghi un rinforzo di comprovata affidabilità, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Giornale di Sicilia: “Palermo, Tramoni resta il primo obiettivo: pista complessa ma ancora aperta”