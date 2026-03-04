Palermo-Mantova 2-1, Modesto: «Espulsione severa, ma abbiamo fatto una grande gara»

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Palermo al Renzo Barbera, il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha commentato la partita in conferenza stampa nel post gara, soffermandosi sugli episodi chiave e sulla prestazione dei suoi giocatori.

L’allenatore dei lombardi ha riconosciuto la forza dell’avversario ma ha sottolineato l’atteggiamento della propria squadra, rimasta in partita fino all’ultimo minuto.


«Si poteva evitare benissimo il primo gol su una palla respinta. Hanno fatto gol subito, loro hanno una forza importante e una squadra importante».

Modesto ha poi commentato anche l’episodio dell’espulsione che ha cambiato l’andamento del match.

«Siamo andati in dieci, l’espulsione è stata severa. Siamo stati sempre in partita, abbiamo avuto la forza di difenderci bene in tanti momenti. Poi c’è stata l’occasione che ci siamo creati».

«Abbiamo spinto tanto contro una squadra forte»

Nonostante la sconfitta, il tecnico del Mantova ha elogiato lo spirito della sua squadra.

«Abbiamo fatto una grande gara. Dieci contro dieci abbiamo spinto tanto e non era semplice contro questa squadra. Questo ci deve dare fiducia, il nostro campionato va avanti».

Modesto ha ribadito come i suoi giocatori abbiano provato fino alla fine a portare via almeno un punto dal Barbera.

«Ci abbiamo creduto fino alla fine, peccato. Non siamo riusciti a portare punti a casa ma la prestazione dei ragazzi mi è piaciuta. L’atteggiamento era super positivo».

«Ripartire subito da questo spirito»

In chiusura l’allenatore del Mantova ha invitato la squadra a voltare pagina e concentrarsi già sul prossimo impegno.

«Domani dobbiamo pensare subito alla prossima partita, cancellare questa gara di oggi e ripartire da questo spirito importante. Ripartire così e andare avanti per il nostro percorso perché le partite vanno giocate».

Infine un passaggio dedicato anche ai tifosi.

«I tifosi ci seguono e ci danno una spinta importante. Peccato non aver regalato quello che speravano. Spero che l’atteggiamento e lo spirito della squadra venga apprezzato».

