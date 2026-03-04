Gol nel recupero del Frosinone: rosanero ancora dietro in classifica. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo carrarese 2-1 (1)

Si è chiusa la 28ª giornata del campionato di Serie B, un turno ricco di gol e risultati importanti anche per la corsa alle prime posizioni della classifica.

Il Palermo fa il suo dovere al Renzo Barbera e supera 2-1 il Mantova grazie alle reti di Ranocchia e Pohjanpalo, mentre il gol di Marras su rigore nella ripresa riapre la partita senza però cambiare il risultato finale.


Davanti non rallentano Venezia e Monza, entrambe vittoriose e sempre appaiate in testa alla classifica a quota 60 punti. Il Frosinone, invece, riesce a evitare la sconfitta rimontando nel finale contro il Pescara.

Spettacolare il 3-3 tra Carrarese e Catanzaro, mentre il Südtirol travolge la Reggiana con un netto 4-0.

Tutti i risultati della 28ª giornata

Padova-Spezia 2-2
Cesena-Monza 1-3
Virtus Entella-Modena 2-1
Reggiana-Südtirol 0-4
Venezia-Avellino 4-0
Carrarese-Catanzaro 3-3
Bari-Empoli 2-1
Frosinone-Pescara 2-2
Juve Stabia-Sampdoria 1-1
Palermo-Mantova 2-1

Classifica Serie B

Venezia – 60

Monza – 60

Frosinone – 55

Palermo – 54

Catanzaro – 46

Modena – 43

Juve Stabia – 40

Cesena – 38

Südtirol – 37

Padova – 34

Carrarese – 32

Empoli – 31

Avellino – 30

Sampdoria – 30

Reggiana – 29

Virtus Entella – 28

Bari – 28

Mantova – 27

Spezia – 26

Pescara – 22

Il Palermo sale a quota 54 punti, a una sola lunghezza dal Frosinone terzo e a sei punti dalla coppia di testa Venezia-Monza, mantenendo aperta la corsa alla promozione diretta.

