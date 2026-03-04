Gol nel recupero del Frosinone: rosanero ancora dietro in classifica. Risultati e classifica
Si è chiusa la 28ª giornata del campionato di Serie B, un turno ricco di gol e risultati importanti anche per la corsa alle prime posizioni della classifica.
Il Palermo fa il suo dovere al Renzo Barbera e supera 2-1 il Mantova grazie alle reti di Ranocchia e Pohjanpalo, mentre il gol di Marras su rigore nella ripresa riapre la partita senza però cambiare il risultato finale.
Davanti non rallentano Venezia e Monza, entrambe vittoriose e sempre appaiate in testa alla classifica a quota 60 punti. Il Frosinone, invece, riesce a evitare la sconfitta rimontando nel finale contro il Pescara.
Spettacolare il 3-3 tra Carrarese e Catanzaro, mentre il Südtirol travolge la Reggiana con un netto 4-0.
Tutti i risultati della 28ª giornata
Padova-Spezia 2-2
Cesena-Monza 1-3
Virtus Entella-Modena 2-1
Reggiana-Südtirol 0-4
Venezia-Avellino 4-0
Carrarese-Catanzaro 3-3
Bari-Empoli 2-1
Frosinone-Pescara 2-2
Juve Stabia-Sampdoria 1-1
Palermo-Mantova 2-1
Classifica Serie B
Venezia – 60
Monza – 60
Frosinone – 55
Palermo – 54
Catanzaro – 46
Modena – 43
Juve Stabia – 40
Cesena – 38
Südtirol – 37
Padova – 34
Carrarese – 32
Empoli – 31
Avellino – 30
Sampdoria – 30
Reggiana – 29
Virtus Entella – 28
Bari – 28
Mantova – 27
Spezia – 26
Pescara – 22
Il Palermo sale a quota 54 punti, a una sola lunghezza dal Frosinone terzo e a sei punti dalla coppia di testa Venezia-Monza, mantenendo aperta la corsa alla promozione diretta.