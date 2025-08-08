Palermo-Manchester City, spettacolo dentro e fuori dal campo: il programma completo dell’evento
Sarà una serata indimenticabile quella di venerdì 9 agosto allo stadio Renzo Barbera, dove andrà in scena la sfida tra Palermo e Manchester City, valida per l’Anglo-Palermitan Trophy, evento che segna l’avvio delle celebrazioni per i 125 anni del club rosanero.
La società ha diffuso il programma ufficiale della serata, che promette emozioni non solo sportive ma anche musicali e di intrattenimento:
Ore 18:15 – Apertura dei tornelli
Dalle ore 19:00 – Inizio degli eventi di intrattenimento con:
DJ Set Live a cura di DJ Tropea
Decò Challenge
Presentazione ufficiale del Palermo FC
Live show di Rose Villain e spettacolo di luci
Alle 21:00 il fischio d’inizio del match tra i rosanero di Filippo Inzaghi e la squadra di Pep Guardiola, in uno stadio che si annuncia sold-out e gremito in ogni ordine di posto.
Durante l’intervallo ci sarà il saluto speciale di Javier Pastore, indimenticato fantasista rosanero, mentre nel post-partita spazio alla cerimonia di premiazione.
Una giornata unica per i tifosi, che potranno vivere lo spettacolo del grande calcio internazionale e celebrare con orgoglio una delle sfide più prestigiose della storia recente del Palermo.