Inzaghi: «Parlare con Guardiola sarà un onore. Uno del City a Palermo? Rodri!»

Alla vigilia della prestigiosa amichevole tra Palermo e Manchester City, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, a margine della giornata di vigilia che culminerà con la cena tra gli staff delle due società.

«È sempre un piacere incontrare un allenatore come Guardiola, mi fa molto piacere. Stasera saremo anche a cena e sarà un momento di confronto per me molto positivo ed emozionante» ha esordito Inzaghi, raccontando l’emozione di incrociare uno dei tecnici più influenti al mondo.

Scherzando, l’intervistatore gli propone un gioco: se Guardiola gli permettesse di “scegliere” un calciatore del City da portare a Palermo, chi sceglierebbe? Inzaghi risponde con ironia:

«Direi Rodri e faccio prima… Ma tutti i giocatori del Manchester City sono straordinari. Detto ciò, siccome reputo i nostri ragazzi molto forti, mi permetto di dire che mi tengo i miei per fare un grande campionato di Serie B».

Una dichiarazione che trasmette grande fiducia e attaccamento alla sua nuova squadra, alla vigilia di una serata che si preannuncia indimenticabile per i tifosi rosanero.