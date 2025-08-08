Palermo, i convocati per il City: fuori Di Francesco per infortunio

PALERMO – Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per l’attesa amichevole internazionale contro il Manchester City, in programma domani sera allo stadio “Renzo Barbera”. Un appuntamento di prestigio per i rosanero di mister Filippo Inzaghi, chiamati a misurarsi con una delle squadre più forti al mondo.

Sono 25 i calciatori selezionati dall’allenatore rosanero per il match contro i campioni d’Inghilterra. Out Federico Di Francesco, fermato da un risentimento muscolare accusato in allenamento. Gli esami strumentali hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore destro: il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Questi i convocati:

Gomis, Bardi, Cutrona ,Augello, Bani, Diakité, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Nicolosi, Di Bartolo, Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Blin, Squillacioti, Brutto, Avena, Brunori, Pohjanpalo, Le Douaron, Gyasi, Corona

Per i rosanero sarà la prima sfida nella storia contro il Manchester City, in un “Barbera” tutto esaurito e pronto a vivere una serata memorabile.