DALLA JUVENTUS AL NAPOLI: Conte lo strappa ai bianconeri | Affare da oltre 30 milioni

Il club campano fresco di Scudetto continua a rinforzarsi e lo fa prelevando ance un calciatore dai rivali storici bianconeri.

Il Napoli si è dimostrato uno dei club più attivi sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in ogni reparto. Il colpo più clamoroso è stato l’arrivo del fuoriclasse Kevin De Bruyne dal Manchester City, una mossa che ha scosso il panorama calcistico europeo.

La società partenopea ha operato con oculatezza anche in altri settori. Per la porta è stato acquistato Vanja Milinkovic-Savic, mentre in difesa sono arrivati Sam Beukema e Alessandro Marianucci. In attacco, come vice di Romelu Lukaku, è stato ingaggiato Lorenzo Lucca.

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi qui. Per il centrocampo, l’idea di Yunus Musah del Milan è tornata viva e piace anche il giovane Giovanni Fabbian del Bologna. Sulle fasce, Noa Lang si è già unito al gruppo, aggiungendo qualità offensiva.

Per l’attacco, il club continua a sondare il terreno per diversi profili. Si parla di un interesse per Raheem Sterling del Chelsea e Leandro Trossard dell’Arsenal. Un’altra opzione è il giovane talento norvegese Antonio Nusa, che rappresenta un investimento per il futuro.

Capitolo uscite

Il Napoli, dopo aver puntellato la rosa con acquisti importanti, ha lavorato con altrettanta attenzione al capitolo cessioni. Victor Osimhen ha lasciato il club per approdare al Galatasaray, mentre Natan e Jesper Lindstrom sono stati ceduti rispettivamente a Betis e Wolfsburg. Elia Caprile e Gianluca Gaetano sono stati riscattati dal Cagliari, mentre Cyril Ngonge e Giovanni Simeone sono passati al Torino.

Il lavoro del club sul mercato in uscita non è ancora concluso. Giacomo Raspadori è finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Il giovane Alessandro Zanoli piace sia al Bologna che al Cagliari, mentre Walid Cheddira è conteso da Paok e Verona, a dimostrazione del continuo interesse per i calciatori azzurri.

Si chiude per Miretti

Il Napoli è a un passo dal chiudere l’acquisto di Fabio Miretti dalla Juventus. L’affare, che si è sviluppato rapidamente, si aggira intorno ai 30 milioni di euro complessivi. Questa cifra include il costo del cartellino per la Juventus, un ingaggio pluriennale al giocatore, che ha scelto Napoli per la sua crescita, e le commissioni per gli agenti.

L’arrivo di Miretti rappresenterebbe un colpo importante per il centrocampo del Napoli. Il giovane talento bianconero, che ha mostrato grandi potenzialità, porterebbe dinamismo e qualità alla squadra di Antonio Conte, che lo ha espressamente richiesto. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, e l’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni.