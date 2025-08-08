Palermo-Manchester City: previste alte temperature. Le previsioni meteo

Palermo si prepara ad accogliere il Manchester City in una giornata segnata non solo dall’attesa per la sfida internazionale, ma anche da un clima particolarmente rovente. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato l’avviso n.167, valido dalle ore 00.00 del 9 agosto per le successive 24 ore, con livello di allerta ARANCIONE per rischio incendi e pericolosità media.

Le temperature massime percepite si attesteranno intorno ai 35-36°C, con punte effettive superiori ai 30°C già dalla tarda mattinata. Il picco di calore è atteso tra le 14 e le 17, con venti moderati dai quadranti orientali che potrebbero toccare i 18 km/h. In queste ore, l’umidità si manterrà su valori medi, mentre non sono previsti fenomeni atmosferici significativi.

In vista del match serale tra rosanero e Citizens, previsto alle 21.00 al “Renzo Barbera”, il clima dovrebbe risultare più favorevole: temperatura attorno ai 27°C, cielo sereno e ventilazione debole da nord-est.

Nonostante le condizioni accettabili durante l’evento, resta alta l’attenzione per il rischio incendi in città e nelle aree limitrofe. Le autorità raccomandano prudenza e comportamenti responsabili, soprattutto nelle ore centrali della giornata.