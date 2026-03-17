Palermo-Juve Stabia, la cronaca live dal Barbera: segui la partita in diretta

Katia Virzì Marzo 17, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo Palumbo

Il Palermo torna al Barbera dopo soli tre giorni dalla batosta di Monza. I rosanero, che hanno perso la possibilità di aggancio al secondo posto, questa sera scendono in campo contro la Juve Stabia per continuare a macinare punti e sperare il migliore piazzamento possibile e continuare a sognare la A.

Filippo Inzaghi conferma il suo impianto di gioco con il 3-4-2-1 e scioglie i principali dubbi della vigilia: spazio a Blin al posto dello squalificato Ranocchia e fiducia a Johnsen sulla trequarti, insieme a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo. Come da indicazioni della vigilia, la linea difensiva sarà composta da Bereszyński, Bani e Ceccaroni davanti a Joronen, mentre sugli esterni agiranno Pierozzi e Augello. Dall’altra parte, la Juve Stabia di Abate si presenta con un assetto offensivo, con Mosti alle spalle di Okoro e una linea di centrocampo folta per contenere e ripartire.


Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

19′ – Blin alla battuta del calcio di punizione, la mette in mezzo ma la palla finisce sul fondo.

18′ –  Calcio di punizione in favore del Palermo per fallo su Palumbo.

15′ – Palermo poco preciso in questo primo quarto d’ora di gioco, qualche passaggio di troppo e gioco lento.

11′ – Gol Juve Stabia! Dal dischetto va Leone e batte Joronen.

8′ – Calcio di rigore per la Juve Stabia. Okoro si ritrova a tu per tu con Joronen, prova a superarlo ma il portiere rosanero lo atterra.

4′ – La Juve Stabia conquista un calcio di punizione. Torrasi alla battuta la mette in mezzo, ma il Palermo la intercetta e prova a partire in contropiede.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

 

 

 

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 7 Johnsen, 8 Segre, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Rui Modesto, 21 Le Douaron, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.

JUVE STABIA: 1 Confente, 2 Ricciardi, 10 Pierobon, 14 Dalle Mura, 28 Torrasi, 33 Giorgini, 46 Diakité, 55 Leone (C), 77 Cacciamani, 90 Okoro, 98 Mosti. A disposizione: 16 Signorini, 23 Boer, 6 Bellich, 13 Varnier, 17 Ciammaglichella, 21 Kassama, 24 Carissoni, 29 Correia, 70 Dos Santos, 76 Mannini. Allenatore: Abate.

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila). Primo assistente: Christian Rossi (La Spezia). Secondo assistente: Claudio Barone (Roma 1). Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri). VAR: Marco Serra (Torino). AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).

MARCATORI: Leone 11′

NOTE: ammonito Joronen

 

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