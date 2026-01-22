Palermo, Joronen e Pohjanpalo protagonisti fuori dal campo: sfida gastronomica a Torretta

PALERMO – Una sfida diversa dal solito, lontana dal rettangolo verde ma non meno coinvolgente. Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo sono stati protagonisti di un contenuto speciale realizzato da Betsson Sport, Premium Partner del Palermo FC, girato al centro sportivo di Torretta insieme al food influencer “Uomo Senza Tonno”.

Tra impasti, spezie e sorrisi, i due calciatori finlandesi hanno raccontato il loro percorso umano e professionale, ripercorrendo le tappe di un’amicizia nata molto prima dell’esperienza in rosanero. Mentre preparavano le ricette, Joronen ha ricordato gli inizi precocissimi della sua carriera: «Ho iniziato a giocare con le squadre dei ragazzi più grandi… poi, a 13 anni, ho cominciato a giocare con gli adulti in Serie D». L’incontro con Pohjanpalo risale addirittura alle nazionali giovanili: «A 15 anni ho incontrato Joel».

Dopo esperienze in diversi campionati europei, tra Inghilterra, Danimarca e Germania, i due hanno raccontato l’impatto con l’Italia, sottolineandone le differenze non solo calcistiche. Joronen non ha nascosto l’entusiasmo per la nuova realtà: «Una cosa veramente bella in Italia è il calore, la passione per la vita, per il calcio. Sono molto contento di essere qua a Palermo».

Spazio anche al tema gastronomico. Pohjanpalo, pur mantenendo una dieta rigorosa, ha già iniziato a scoprire i sapori locali, confermando di aver assaggiato le arancine e ricordando le abitudini ai tempi di Venezia: «Il mio cicchetto preferito era quello con polpo e pomodoro».

Nel corso della chiacchierata non è mancato il confronto sugli avversari più difficili affrontati in carriera. Joronen ha citato i tempi della Serie A con il Brescia: «Ho affrontato Dybala quando giocava nella Juve, è un talento incredibile». Pohjanpalo, invece, ha indicato senza esitazioni Alessandro Bastoni come il difensore più ostico incontrato in Italia.

Curioso anche il passaggio sullo spogliatoio del Palermo. Alla domanda su chi sia il compagno più simpatico, la risposta è stata unanime: Antonio Palumbo, definito «una grande persona, positiva».

Infine, un focus sul ruolo del portiere e sulla gestione mentale della partita. Joronen ha spiegato come resta concentrato anche quando l’azione è lontana dalla sua area: «Devo essere tranquillo e concentrarmi sulla prossima azione». Una mentalità che lo ha portato anche a un’impresa rara: segnare direttamente dalla propria area di rigore. «L’ho fatto io… a Stevenage», ha raccontato sorridendo.

Il video, disponibile su YouTube, rientra nella serie di contenuti esclusivi prodotti da Betsson Sport, un progetto editoriale che affianca il Palermo FC e racconta il calcio anche fuori dal campo, attraverso storie, curiosità e momenti di spogliatoio.