Repubblica: “Palermo formula Serie A”

Nell’ultimo giorno di calciomercato il Palermo ha trovato il trequartista che cercava. Il sostituto di Brunori, ceduto alla Sampdoria in apertura di trattative, è Dennis Johnsen, jolly offensivo norvegese capace di agire da prima o seconda punta, sugli esterni o sulla trequarti. Come ricostruisce Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il giocatore arriva a titolo definitivo per una cifra vicina ai 3 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2029, scegliendo la maglia numero 7.

Johnsen non è stato l’unico colpo dell’ultima giornata di mercato. Dall’Udinese è arrivato anche l’esterno destro Rui Modesto, che prende il posto in lista over di Salim Diakitè, ceduto alla Juve Stabia. Un’operazione che completa il reparto esterni e offre a Inzaghi una soluzione duttile e affidabile, come evidenziato da Valerio Tripi nell’analisi pubblicata su Repubblica Palermo.

Per quanto riguarda il trequartista richiesto dal tecnico rosanero, il direttore sportivo Carlo Osti aveva individuato sin da subito una rosa ristretta di alternative dopo la partenza dell’ex capitano. L’identikit era chiaro: un giocatore con caratteristiche diverse da Brunori, ma più funzionali al progetto tattico di Inzaghi. Nonostante i mugugni iniziali della piazza per i tempi delle trattative, il casting si era ristretto a Dennis Johnsen della Cremonese e Matteo Tramoni del Pisa, come racconta Valerio Tripi sulle colonne di Repubblica Palermo.

Il trequartista del Pisa sembrava a un passo dal Palermo grazie all’intesa sull’ingaggio, ma i rapporti tra i due club si sono improvvisamente interrotti. Tramoni è rimasto in Toscana per volontà del tecnico Alberto Gilardino, poi esonerato. Alla fine, per le classiche dinamiche di mercato, la scelta è ricaduta su Johnsen, giocatore già in sintonia con Pohjanpalo e quindi immediatamente pronto a inserirsi nel nuovo contesto, sottolinea ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

Il norvegese si aggiunge agli altri volti nuovi del mercato di riparazione. Oltre al ritorno di Giangiacomo Magnani, rientrato dal prestito alla Reggiana, il Palermo ha tesserato anche Rui Manuel Muati Modesto, portoghese naturalizzato angolano classe 1999. L’esterno arriva dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la promozione in Serie A e un numero minimo di presenze.

Il bilancio del mercato rosanero si chiude con quattro entrate – Di Bartolo, Magnani, Johnsen e Rui Modesto – e quattro uscite: Bardi al Mantova, Avella al Guidonia, Brunori alla Sampdoria e Diakitè alla Juve Stabia. Intanto la squadra ha ripreso la preparazione in vista della sfida di sabato al Barbera contro l’Empoli. Inzaghi valuterà nei prossimi giorni la disponibilità dei nuovi acquisti. Il tecnico non era presente all’ultimo allenamento perché impegnato nella cerimonia di consegna della Panchina d’Oro, vinta in Serie A da Conte e in Serie B da Stroppa. A guidare la seduta, al centro sportivo di Torretta, è stato il vice Maurizio D’Angelo, come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo.