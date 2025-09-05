Corriere dello Sport: “Palermo con Palumbo all’operazione Castori”

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Pippo Inzaghi ha già iniziato a preparare il match contro il Sudtirol, in programma domenica 14 settembre a Bolzano. L’allenatore rosanero ha puntato l’attenzione su Antonio Palumbo, 29 anni, centrocampista arrivato a luglio dal Modena, che potrebbe rappresentare la principale novità di formazione. Finora mai titolare, il numero 5 rosanero si candida seriamente a partire dall’inizio dopo la sosta, complice anche il lavoro svolto per raggiungere la condizione ottimale.

La sensazione, evidenzia ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, è che Inzaghi stia per passare dalle parole ai fatti. Già convinto delle qualità di Palumbo, il tecnico intende concedergli più spazio in un ciclo di gare ravvicinate. L’ex Modena, protagonista nella scorsa stagione con 9 reti e 10 assist, è stato espressamente richiesto da Inzaghi proprio per la sua capacità di incidere in Serie B.

Due le armi principali: duttilità e qualità. Palumbo può agire sia da trequartista puro sia da interno, facendo da collante tra centrocampo e trequarti. Inoltre, come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il giocatore è uno specialista nei calci piazzati: contro il Frosinone è andato vicino al gol direttamente da calcio d’angolo, confermando di poter essere decisivo in partite tatticamente bloccate.

Non solo campo. Il Comune di Palermo, riferisce La Rosa sul Corriere dello Sport, ha inviato alla Figc la lettera di impegno per la candidatura agli Europei del 2032, iniziativa subito controfirmata dal club rosanero. Intanto, senza i nazionali Diakité, Joronen e Pohjanpalo, la squadra ha lavorato a Torretta con una seduta mattutina alla presenza del direttore sportivo Osti e con l’arbitro Rosario Abisso, in rappresentanza della CAN, per un incontro sulle novità regolamentari.

Parallelamente, il presidente Dario Mirri ha partecipato presso la sede del Comitato regionale Figc-LND alla presentazione dei calendari di Eccellenza e Serie C1 di calcio a 5, ulteriore segnale dell’impegno del club nella vita calcistica del territorio.