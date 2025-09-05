Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo si prepara ad accogliere Michele Avella come nuovo portiere. L’estremo difensore napoletano, 25 anni, svincolato dal Brescia, ha già programmato le visite mediche e firmerà un contratto annuale. La sua presenza rappresenta un innesto fondamentale per colmare l’emergenza tra i pali, aggravata dagli infortuni di Gomis e Bardi.

Il dirigente Carlo Osti non intende fermarsi qui: come sottolinea La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo guarda anche agli svincolati per rinforzare la difesa. In cima alla lista c’è Bartosz Bereszynski, 33 anni, reduce dall’esperienza con la Sampdoria. L’operazione, tuttavia, resta subordinata a un passaggio chiave: la cessione di Valerio Verre.

Il centrocampista, ormai fuori dal progetto tecnico rosanero, pesa infatti sul monte ingaggi. Per questo motivo, ribadisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la società sta valutando la possibilità di un trasferimento in Grecia, dove il mercato resta aperto fino al 12 settembre. Una soluzione che permetterebbe al giocatore di trovare spazio altrove e al Palermo di liberare risorse necessarie per affondare il colpo su Bereszynski.

La Rosa conclude sul Corriere dello Sport che il futuro del mercato rosanero dipenderà proprio da questa mossa: senza l’uscita di Verre, l’affare con il difensore polacco resterà congelato. In caso contrario, i tifosi potrebbero presto accogliere un rinforzo di grande esperienza internazionale.