Giornale di Sicilia: “Eccellenza, parte il conto alla rovescia”

Come racconta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, è partita ufficialmente la stagione del calcio dilettantistico regionale, presentata nella sede del Comitato Lnd con la pubblicazione dei calendari di Eccellenza e di C1 di calcio a 5. A dare il via ai lavori è stato il presidente Sandro Morgana, che ha posto l’accento su valori fondamentali come «lealtà, correttezza, rispetto delle regole, trasparenza, legalità ed etica».

Il numero uno del calcio dilettantistico siciliano ha ricordato anche le criticità affrontate nell’ultimo anno: «L’anno passato abbiamo assistito a due episodi di violenza – ha spiegato Morgana al Giornale di Sicilia –. Noi ci impegniamo perché possano diminuire, affinché il campo di calcio diventi un luogo frequentabile dai giovani e dalle famiglie».

I numeri, come sottolinea ancora Matranga sul Giornale di Sicilia, confermano la salute del movimento: la stagione parte domenica 14 settembre con due ripescaggi in Eccellenza (Cus Palermo e Montelepre) e uno in C1 di calcio a 5 (Oratorio San Vincenzo di Palermo). Un segnale positivo, come spiegato da Morgana, visto che non si sono registrate perdite strutturali: «Due squadre hanno avuto carenze di organico e una è stata sostituita da una ripescata».

Il campionato di Eccellenza, con 32 squadre divise in due gironi da 16, prenderà il via il 14 settembre e si concluderà il 26 aprile. Particolare attenzione è rivolta anche al calcio femminile, con la possibilità di arrivare a 17 squadre iscritte, un traguardo mai raggiunto prima in Sicilia. Nel futsal, invece, l’isola si conferma al primo posto in Italia per numero di tesserati.

Durante la cerimonia inaugurale, riporta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, è stato consegnato il premio Orazio Siino a Sergio D’Antoni, già presidente del Coni regionale. Inoltre, simbolico lo scambio di magliette tra Morgana e il presidente del Palermo Dario Mirri: al patron rosanero è stata consegnata la divisa della rappresentativa regionale, mentre lui ha donato quella del capitano Brunori.