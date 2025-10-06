Palermo, Inzaghi si gode il meritato riposo: il dolce post della moglie Angela Robusti dopo la vittoria di La Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2025

La compagna del tecnico rosanero ha condiviso sui social uno scatto intimo con l’allenatore, protagonista della vittoria del Palermo al “Picco”.

Dopo la vittoria di sabato a La Spezia, il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, si sta godendo qualche ora di meritato riposo. A testimoniarlo è un post pubblicato su Instagram dalla moglie Angela Robusti, che ha condiviso una foto della coppia in un momento di tenerezza domestica.

«Scena di tutti i giorni – ha scritto la Robusti – io che ti propongo 10.000 attività, energia, idee, progetti e pensieri, e tu che in realtà volevi solo riposare. Sempre sul pezzo amore mio, non si molla niente (come dici tu)!».

Un messaggio affettuoso e ironico, accompagnato dall’hashtag #loveofmylife, che mostra il lato più privato dell’allenatore rosanero, protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Palermo.

Dopo il successo al “Picco”, Inzaghi e la squadra hanno usufruito di alcuni giorni di pausa concessi dallo staff tecnico prima della ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno al “Renzo Barbera.

 

